Алтайская коммунистка Мария Прусакова отреагировала на попадание под санкции из-за Донбасса

Депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова прокомментировала в социальных сетях попадание в санкционный список Евросоюза из-за голосования по поводу признания ДНР и ЛНР. По словам члена фракции КПРФ, санкции никак не отразятся на её жизни.

“Счетов заграничных нет, туризм предпочитаю внутренний, однако интересно другое. Практически все заместители председателя ГД, члены ЕР, в этот список не попали, т.к. не голосовали за принятое постановление. Яркая иллюстрация искреннего патриотизма руководства “Единой России”, — написала Мария Прусакова.

Ранее стало известно, что все депутаты Госдумы от Алтайского края попали под санкции из-за голосования по поводу признания независимости ЛНР и ДНР. Помимо Прусаковой, в списке единороссы Даниил Бессарабов, Иван Лоор, Александр Прокопьев, Владимир Шаманов, член КПРФ Анжелика Глазкова, а также член “Справедливой России — За правду” Александр Терентьев.

Новости

Политика Все депутаты Госдумы от Алтайского края попали под санкции от ЕС

Санкции могут включать в себя запрет на въезд в европейские страны, заморозку активов и счетов при их наличии в Евросоюзе.