Алтайская «шпионка» Мария Бутина отправила посольству США тюремную форму

Уроженка Алтайского края, депутат Госдумы Мария Бутина отправила посольству США тюремную форму. Об этом чиновница сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, 15 июля исполнилось четыре года с момента ее ареста американскими властями.

«В годовщину ареста решила сделать доброе дело: отправила в посольство США в Москве (по адресу пл. ДНР, д. 1), в подарок тюремную робу с QR-кодом на скачивание моей книги „Тюремный дневник“ на английском языке в качестве инструкции по выживанию в американской тюрьме. А то сейчас у них, пока у власти демократы, вовсю сажают республиканцев, осенью власть сменится и начнут „закрывать“ вчерашних карателей. И так далее до бесконечности...» — написала Бутина.

В июле 2018 года Марию Бутину в Вашингтоне обвинили в том, что она работает на Россию в качестве иностранного агента. По мнению прокурора, женщина «ставила под угрозу национальную безопасность США», поскольку «тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию». В декабре в рамках сделки со следствием Бутина признала свою вину в сговоре против США, а уже в апреле 2019-го ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. После отбытия части срока и депортации Бутина вернулась в Россию 26 октября 2019 года.