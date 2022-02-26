Алтайские депутаты прокомментировали спецоперацию на Украине

Некоторые депутаты, чья деятельность связана с Алтайским краем, прокомментировали спецоперацию России на Украине. Их цитаты приводит barnaul.sm.news.

Представители партии “Справедливая Россия — За правду”, депутат Госдумы Александр Терентьев и депутат АКЗС Евгения Боровикова заявили, что действия России принуждают к миру Украину, которая с 2014 года терроризировала Донбасс. Терентьев сравнил эту ситуацию с прошлым Германии.

“Если бы фашистскую Германию успокоили в 37-м году, не было бы вторжения в 41-м”, — сказал Терентьев.

Депутат от Барнаула в Госдуме от “Единой России” Даниил Бессарабов посчитал, что Россия должна показать силу, учитывая движение НАТО к её границам.

“Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан, спокойно наблюдать наращивание военной инфраструктуры, направленной на наше уничтожение, мы не имеем права”, — сказал Бессарабов.

Лидер депутатской фракции “Коммунисты России” в АКЗС Сергей Матасов сказал, что Украина превратилась в марионеточное государство, которое рано или поздно было бы использовано против России.