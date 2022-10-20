Алтайские депутаты расширят Совет фракций АКЗС за счёт единороссов

Алтайское Заксобрание планирует заменить Совет фракций другим совещательным органом. Новый Совет станет более представительным, допуск в него получат ещё и главы профильных комитетов регионального парламента. Это следует из повестки октябрьской сессии АКЗС.

Предполагается, что Совет будет постоянно действующим совещательным органом, который заменит существующий в данный момент Совет фракций АКЗС. Сейчас Совет фракций определяет число вопросов к ежегодному отчёту губернатора, собирает и обобщает их, направляет главе региона. То же самое делается и перед каждым правительственным часом в Заксобрании.

Новости

Инфографика "Покраснели", но не до конца: как изменился баланс сил в АКЗС. Инфографика

Основная задача нового Совета — предварительная подготовка и рассмотрение организационных вопросов деятельности Заксобрания. Одно из важных отличий нового внутрипарламентского органа заключается в том, что в него, помимо председателя, заместителей спикера и руководителей фракций, войдут председатели постоянных комитетов АКЗС. По мнению парламентариев, это позволит повысить эффективность Совета.

Кроме того, полномочия нового совещательного органа будут дополнены рядом полномочий председателя АКЗС и его заместителей. Все решения станут приниматься большинством голосов присутствующих членов Совета. В отдельных случаях решения можно будет принять при помощи опроса. Аналогичный по структуре совещательный орган действует в Госдуме.

Напомним, сейчас в Совет фракций АКЗС входят председатель, два заместителя и пять руководителей фракций. Всего — восемь человек. В предыдущем созыве в Совет фракций входили шесть депутатов. Новый Совет будет состоять из 14 человек, причём девять из них будут представлять «Единую Россию», два — КПРФ, по одному — «Справедливую Россию», ЛДПР и «Коммунистов России».