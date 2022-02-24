Алтайские единороссы обратятся в правительство РФ с просьбой ускорить расселение ветхого и аварийного жилья

Депутаты “Единой России” в Алтайском Заксобрании инициировали обращение в правительство РФ по вопросам ветхого и аварийного жилья. Такая инициатива была озвучена сегодня на заседании фракции в АКЗС. Предложенные меры помогут ускорить темпы расселения.

С докладом перед депутатами выступил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев.

В выступлении Иван Гилев подчеркнул, что Алтайский край завершает выполнение программы по расселению из ветхого и аварийного жилья, признанного таким до 2017 года. По словам министра, 4700 человек были расселены, ещё чуть больше 3600 жителей ждут расселения. Это порядка 50 тысяч квадратных метров жилья в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

По информации министра, после 2017 года аварийными в крае признаны 110 тысяч квадратных метров жилья в 17 муниципальных образованиях.

“Программа расселения жилья, признанного аварийным до 2017 года, будет действовать ещё два года, мы работаем по этому направлению, но средств для начала реализации новой программы расселения не хватает, мы не можем претендовать на федеральную поддержку, пока не завершим первую программу”, — объяснил министр.

Председатель краевого парламента Александр Романенко отметил, что обсуждал сложившуюся ситуацию с губернатором.

“Ситуация сегодня складывается непростая, мы должны оперативно на неё отреагировать”, — подчеркнул спикер.

По его словам, депутаты готовы обратиться в правительство РФ, чтобы у Алтайского края уже сейчас была возможность подавать в федеральную программу те муниципалитеты, которые уже завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года.