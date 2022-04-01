Алтайские эсеры выбрали нового лидера «молодежки» сроком на два года

31 марта в Барнауле прошло общее собрание реготделения организации «Молодёжь Справедливой России» в Алтайском крае. Партийцы сформировали новый совет, а также переизбрали председателя и ревизора, сообщает пресс-служба эсеров. Новым руководителем «молодёжки» стал Тимофей Тавлетчин.

Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев подчеркнул: он рад, что партийные ряды пополняются новыми, целеустремлёнными и амбициозными людьми. Парламентарий отметил, что партия в крае готова сегодня дать ребятам все инструменты, чтобы расти. «Хотелось, чтобы вы были очень бескомпромиссными в вопросах ответственности за нашу родину, большую и малую. Это самое главное, — подчеркнул политик. — Продать себя легко, а назад уже не вернёшь». Терентьев пожелал ребятам удачи, настойчивости, а также оставаться порядочными и честными людьми.

Поддержала молодёжь и председатель координационного совета МСР Анастасия Павлюченкова, отметив, что региональное отделение партии в Алтайском крае обладает уникальным опытом подготовки молодых кадров. К примеру, фракция социалистов в Барнаульской гордуме в полном составе — выходцы из «молодёжки».

«Мы здесь не только для того, чтобы все стали депутатами. Не все хотят ими быть, и это нормально. Мы здесь, чтобы менять страну к лучшему! Вы должны работать как одна команда. Не перекладывать ответственность на руководителя, которого вы выберите», — подчеркнула Павлюченкова. Депутат АКЗС Евгения Боровикова отметила, что эсеры уже начали создавать сеть «молодёжек» по всему краю. «В недалёком будущем мы овладеем всеми муниципалитетами края», — рассказала куратор и наставник молодых социалистов в Алтайском крае.