Алтайские коммунисты не смогли объяснить, зачем выдвинули «коммунальный» законопроект

Фракция КПРФ на очередной сессии краевого парламента вышла с инициативой о расширении перечня видов работ капитального ремонта, но не смогла объяснить, кому конкретно поможет их закон и не придётся ли повышать тариф.

Основным инициатором документа стал депутат Дмитрий Моисеев. Законопроект был внесён в повестку ещё августовской сессии, но до рассмотрения снят по отрицательному заключению профильного комитета. Моисеев отметил, что учёл всю критику и на сессию КПРФ представила документ уже с поправками — изменения коснутся только домов, которые аккумулируют средства на капитальный ремонт на специальных счетах.

Отвечая на вопросы депутатов, Моисеев не смог вспомнить, сколько было обращений по данному вопросу, и объяснить, кому помогут предложенные поправки.

Защитить инициативу попытался руководитель фракции КПРФ Андрей Кривов.

«Мы просто предлагаем расширить возможности использования средств на спецсчетах. Последнее слово всё равно за собственниками», — сказал депутат.

По словам депутата от «Справедливой России — За правду» Людмилы Сусловой, расширение перечня всё же невозможно без увеличения тарифа, так или иначе, это всё равно придётся сделать, а, кроме того, жители домов со спецсчетами уже сейчас могут направить средства на указанные виды работ.

Председатель комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин подчеркнул, что сам разработчик так и не смог привести весомых аргументов в пользу своего предложения, не нашли недовольных существующей системой и специалисты комитета.

«Мы с вами стараемся разрабатывать и принимать законы, направленные на решение насущных проблем жителей края. Актуальности в заявленной теме нет, мы неоднократно просили предоставить нам те самые многочисленные обращения, привести примеры. Но за два месяца работы над документом никакого ответа от разработчика мы не получили. Мы бы выехали на место, пообщались с людьми, детально разобрались бы в вопросе. Наверное, потому что нет проблемы и мы не смогли бы пригласить на это обсуждение жителей, которые якобы направили значительное количество обращений?» — сказал депутат.

В итоге большинство депутатов высказались против законопроекта.

Напомним, фракция КПРФ предлагала внести изменения в краевой закон «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края». Поправки предполагали осуществлять ремонт, восстановление, реконструкцию и переустройство вентиляционных систем многоквартирного дома, а также ремонт подъездов и входных узлов, включая замену оконных блоков и входных дверей за счёт средств фонда капитального ремонта. Эти виды работ уже включены в тариф на текущее содержание жилья, а расширение перечня чаще всего ведёт к повышению тарифа на капитальный ремонт.