Алтайские коммунисты отказались модернизировать Совет фракций в АКЗС из-за «перекоса» в пользу ЕР

Все решения в Совете будут принимать большинством голосов

27 октября 2022, 12:01

Алтайское Заксобрание заменило Совет фракций другим совещательным органом — Советом АКЗС. Он станет более представительным, допуск в него получат ещё и главы профильных комитетов регионального парламента. Кроме того, новому Совету будет передана часть полномочий председателя и вице-спикеров. Обновление структуры поддержало большинство депутатов на сессии 27 октября.

Сейчас Совет фракций определяет число вопросов к ежегодному отчёту губернатора, собирает и обобщает их, направляет главе региона. То же самое делается и перед каждым правительственным часом в Заксобрании. Основная задача нового Совета — предварительная подготовка и рассмотрение организационных вопросов деятельности Заксобрания. Одно из важных отличий нового внутрипарламентского органа заключается в том, что в него, помимо председателя, заместителей спикера и руководителей фракций, войдут председатели постоянных комитетов АКЗС. По мнению парламентариев, это позволит повысить эффективность Совета.

Алтайские депутаты расширят Совет фракций АКЗС за счёт единороссов

Алтайские депутаты расширят Совет фракций АКЗС за счёт единороссов

В настоящее время в Совет фракций АКЗС входят восемь человек. Новый Совет будет состоять из 14 человек, причём девять из них будут представлять «Единую Россию», два — КПРФ, по одному — «Справедливую Россию», ЛДПР и «Коммунистов России». Все решения в Совете будут принимать большинством голосов.

Единственная фракция, которая не поддержала реорганизацию Совета фракций в Совет АКЗС, стала КПРФ. «Красные» мотивировали свой отказ тем, что что Совет получил расширение исключительно за счёт депутатов-единороссов. В итоге 44 парламентария проголосовали «за» и 23 — «против».

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