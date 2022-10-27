Алтайские коммунисты отказались модернизировать Совет фракций в АКЗС из-за «перекоса» в пользу ЕР

Алтайское Заксобрание заменило Совет фракций другим совещательным органом — Советом АКЗС. Он станет более представительным, допуск в него получат ещё и главы профильных комитетов регионального парламента. Кроме того, новому Совету будет передана часть полномочий председателя и вице-спикеров. Обновление структуры поддержало большинство депутатов на сессии 27 октября.

Сейчас Совет фракций определяет число вопросов к ежегодному отчёту губернатора, собирает и обобщает их, направляет главе региона. То же самое делается и перед каждым правительственным часом в Заксобрании. Основная задача нового Совета — предварительная подготовка и рассмотрение организационных вопросов деятельности Заксобрания. Одно из важных отличий нового внутрипарламентского органа заключается в том, что в него, помимо председателя, заместителей спикера и руководителей фракций, войдут председатели постоянных комитетов АКЗС. По мнению парламентариев, это позволит повысить эффективность Совета.

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Политика Алтайские депутаты расширят Совет фракций АКЗС за счёт единороссов

В настоящее время в Совет фракций АКЗС входят восемь человек. Новый Совет будет состоять из 14 человек, причём девять из них будут представлять «Единую Россию», два — КПРФ, по одному — «Справедливую Россию», ЛДПР и «Коммунистов России». Все решения в Совете будут принимать большинством голосов.

Единственная фракция, которая не поддержала реорганизацию Совета фракций в Совет АКЗС, стала КПРФ. «Красные» мотивировали свой отказ тем, что что Совет получил расширение исключительно за счёт депутатов-единороссов. В итоге 44 парламентария проголосовали «за» и 23 — «против».