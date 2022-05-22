Алтайские либерал-демократы поддержат Леонида Слуцкого на выборах председателя партии
Решение примет партийный съезд в Москве 27 мая
Накануне, 21 мая, Алтайское региональное отделение ЛДПР избрало делегата на предстоящий внеочередной съезд партии. Местных либерал-демократов будет представлять координатор реготделения Сергей Булаев. Решение принято единогласно.
Аналогичные конференции в эти дни проходят во всех региональных отделениях партии. На первом съезде ЛДПР после смерти Владимира Жириновского партийцам предстоит решить, кто возглавит парламентскую партию.
В ходе конференции Сергей Булаев обратился к делегатам с предложением поддержать кандидатуру Леонида Слуцкого на пост председателя либерал-демократов. Слуцкий — депутат шести подряд созывов Госдумы, в том числе и действующего. Он обладает широким кругозором, компетентен во многих сферах. Его хорошо знают избиратели. Сейчас Леонид Слуцкий возглавляет комитет по международным делам и недавно был единогласно избран руководителем фракции ЛДПР в ГД.
Участники конференции согласились с предложением Сергея Булаева и поддержали его большинством голосов. Позицию алтайских либерал-демократов Булаев озвучит на съезде в Москве, который состоится 27 мая.