Алтайские либерал-демократы поддержат Леонида Слуцкого на выборах председателя партии

Накануне, 21 мая, Алтайское региональное отделение ЛДПР избрало делегата на предстоящий внеочередной съезд партии. Местных либерал-демократов будет представлять координатор реготделения Сергей Булаев. Решение принято единогласно.

Аналогичные конференции в эти дни проходят во всех региональных отделениях партии. На первом съезде ЛДПР после смерти Владимира Жириновского партийцам предстоит решить, кто возглавит парламентскую партию.

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Политика Леонид Слуцкий стал новым главой ЛДПР

В ходе конференции Сергей Булаев обратился к делегатам с предложением поддержать кандидатуру Леонида Слуцкого на пост председателя либерал-демократов. Слуцкий — депутат шести подряд созывов Госдумы, в том числе и действующего. Он обладает широким кругозором, компетентен во многих сферах. Его хорошо знают избиратели. Сейчас Леонид Слуцкий возглавляет комитет по международным делам и недавно был единогласно избран руководителем фракции ЛДПР в ГД.

Участники конференции согласились с предложением Сергея Булаева и поддержали его большинством голосов. Позицию алтайских либерал-демократов Булаев озвучит на съезде в Москве, который состоится 27 мая.