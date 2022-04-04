Алтайские справороссы в преддверии съезда провели плановую ротацию в партийных рядах

Лидер реготделения Александр Терентьев также сформулировал задачу на муниципальные выборы — 2022

4 апреля 2022, 08:38

1 апреля в Барнауле прошла внеочередная конференция реготделения партии «Справедливая Россия — За правду». Социалисты тайным голосованием избрали новых членов совета вместо выбывших, а также определились с делегатами на предстоящий партийный съезд в Москве, сообщает пресс-служба эсеров.

В работе конференции приняли участие 54 делегата. Открыл мероприятие депутат Госдумы, председатель совета регионального отделения партии в Алтайском крае Александр Терентьев. Делегаты единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий Василия Железовского и Алины Манухиной в связи с их выходом из партии. Новыми членами совета стали руководитель аппарата реготделения партии, депутат АКЗС Евгения Боровикова и депутат АКЗС, руководитель отделения в Новоалтайске Лариса Колесникова.

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Также на конференции были выбраны делегаты от Алтайского края на партийный съезд в Москву. В их числе — Александр Терентьев, Евгения Боровикова и руководитель фракции эсеров в АКЗС Александр Молотов.

Александр Терентьев, рассуждая о муниципальных выборах в Алтайском крае, которые пройдут в начале сентября, отметил, что задачи у партии серьёзные. Политик напомнил, что у справороссов 388 муниципальных депутатов, и задача минимум — повторить этот результат: «В целом, я считаю, мы давно созрели, чтобы в значительной степени увеличить своё присутствие в представительных органах нашего края. Самое главное — восстановить справедливость в нашей стране».

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