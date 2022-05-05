Алтайский депутат Боровикова намерена засудить коммуниста Красильникова после поста в соцсетях

Депутат АКЗС Евгения Боровикова обратилась в правоохранительные органы с требованием наказать пресс-секретаря алтайского крайкома КПРФ Юрия Красильникова. Он, по утверждению Боровиковой, ранее назвал её в соцсетях «политической проституткой» и «стукачкой». Об этом сообщает «Толк».

Депутат АКЗС от «Справедливой России» Александр Молотов два месяца назад в своём Telegram-канале опубликовал пост, содержавший оценки авторов политического Telegram-канала «Алтайские крайности». Молотов предположил, что его ведут руководитель ЛКСМ Даниил Щеглов и пресс-секретарь крайкома партии Юрий Красильников. В частности Молотов назвал Красильникова «коммунистическим экоалкоактивистом».

После этого коллега Молотова по партии «Справедливая Россия — За правду» Евгения Боровикова сделала репост сообщения в свой ТГ-канал. Затем в дискуссию вступил сам Красильников. На своих страницах в Facebook и Instagram (в РФ признаны экстремистскими, — прим. ред.) он дал ответ Боровиковой. Сейчас эта публикация удалена, но «Толк» приводит примерный пересказ содержания поста. «Политическая проститутка и стукачка (лжедонос об экстремизме), баба из руководства казаков Боровивова сделала мне рекламу. Экоалкоактивист — это гонящий самогон товарищ. К сожалению, я этим искусством не владею. Но научусь когда-нибудь», — так описал Юрий Красильников свой ответ.

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Именно выражения «политическая проститутка» и «стукачка» стали поводом для обращения в адрес правоохранителей со стороны Боровиковой. Сам Красильников не считает свои слова оскорбительными: «Во-первых, она действительно перешла из одной партии в другую. Во-вторых, у нас с ней была договорённость — не поливать друг друга грязью, а она её нарушила. Мне всё равно, обижается она или нет. Меня столько грязью поливают, что я бы на такое не обиделся», — рассказал он изданию.

По словам Красильникова, правоохранители уже взяли у него объяснения. При этом Боровикова готова довести дело до суда. Сейчас по заявлению депутата назначена лингвистическая экспертиза. «Политическая проститутка», «баба из руководства казаков» — это нормально? Они уже с Щегловым обнаглели, всех оскорбляют, обсуждают физиологические особенности людей. Никаких фактов, зато столько грязи. Даже связываться с ними не хочется, пчёлы мухам не объяснят, что мёд вкуснее говна", — прокомментировала Боровикова.