Алтайский депутат Шаманов назвал ключевое отличие спецоперации от войны

Главным отличием военной операции от войны является стремление сберечь мирное население. Об этом сообщил бывший главком ВДВ России, депутат ГД от Республики Алтай и Алтайского края генерал-полковник Владимир Шаманов в интервью изданию «Аргументы и факты». По его словам, война подразумевает другое отношение.

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Он также сообщил, что российская армия уже достигла целей первого этапа спецоперации. Теперь перед войсками стоит задача в поддержке мирного гражданского самоуправления и взятия под контроль административных центров. Шаманов предположил, что освобождение Одессы должно стать следующим этапом спецоперации на Украине. По его словам, Мариуполь и некоторые другие укреплённые районы сдерживают подразделения.

«Войны начинают политики, а заканчивают солдаты. Если люди в галстуках всё провалили, они зовут на помощь людей в касках. И не нужно им мешать. У каждого своя работа», — заявил Шаманов.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины в феврале 2022 года. Эта спецоперация вызвала резкую критику в странах ЕС, США, Канаде, Японии и ряде других государств. Впоследствии эти страны объявили о введении нескольких пакетов экономических санкций в отношении РФ. Кроме этого, ряд крупных международных компаний объявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России.

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