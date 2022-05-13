Алтайский депутат объяснил, как Россия может принимать в состав страны регионы из других государств

Алтайский депутат Даниил Бессарабов, который является первым зампредом комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, объяснил, как Россия может принимать в состав страны регионы из других государств. Его слова передаёт ТАСС.

«Конституция РФ не запрещает принятие в состав России нового субъекта, который находится в составе другого государства, для этого необходимо составить международный договор и внести его на ратификацию в Госдуму», — сказал Бессарабов.

Ранее замглавы областной военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион будет стремиться войти в состав России.

Он уточнил, что власти региона без проведения референдума планируют обратиться к Владимиру Путину.