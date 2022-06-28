Алтайский депутат собрался стать тамбовским губернатором

Выборы пройдут с 9 по 11 сентября

28 июня 2022, 08:30, Никита Черников

Депутат Алтайского Заксобрания, новый лидер «Коммунистов России» (КПКР) Сергей Малинкович собрался стать губернатором Тамбовской области. О своём выдвижении на выборы, которые пройдут с 9 по 11 сентября, политик заявил на партийном съезде, сообщает «Ъ».

На выборы главы региона кандидатов также выдвинули и другие партии:

  • «Единая Россия» — врио главы области Максима Егорова;

  • КПРФ — депутата облдумы Андрея Жидкова;

  • ЛДПР — координатора местного отделения и регионального депутата Олега Морозова;

  • «Справедливая Россия — За правду» — руководителя реготделения и депутата облдумы Павла Плотникова.

Сергея Малинковича избрали лидером КПКР на съезде 26 июня. До этого партией руководил Максим Сурайкин. Однако 18 марта его отстранили о должности, обвинив в «дискредитации партии, буржуазном образе жизни» и финансовых махинациях.

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