Алтайский думец помог добиться справедливого расчета пенсии для телятницы с 30-летним стажем

Вопросы, касающиеся надбавки к пенсии, очень часто поступают в общественную приемную депутата Госдумы от Алтайского края Александра Терентьева. С трудовым стажем жительницы Табунского района парламентарию удалось разобраться — пенсия была рассчитана неверно. Историю приводит пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду».

Чтобы доказать право пенсионерки на надбавку за сельский стаж, Александру Терентьеву пришлось обращаться с запросом в Пенсионный фонд РФ. Самостоятельно женщине, всю жизнь отработавшей телятницей в местном совхозе, отстоять свои трудодни в ПФР не удалось — специалисты уверяли, что нескольких месяцев стажа для надбавки не хватает. Кроме того, они учитывали отпуск без содержания, в котором, по словам заявительницы, она никогда не была.

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После депутатского запроса специалисты фонда выяснили, что в перерасчете фиксированной выплаты за работу в сельском хозяйстве отказано необоснованно. «Период ухода за ребенком до полутора лет не был включен в стаж работы в сельском хозяйстве», — говорится в ответе ПФР. В результате устранения этой ошибки повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости за работу в сельском хозяйстве установлено с 1 сентября 2019 года.

По словам женщины, ей единоразово выплатили 50 тысяч рублей. После корректировки она теперь получает пенсию в размере 19,5 тысяч рублей в месяц.