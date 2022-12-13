Алтайский единоросс Иван Гладких вошёл в состав Палаты молодых законодателей при Совфеде

Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия», член комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской городской Думы Иван Гладких стал новым членом Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Соответствующее распоряжение 7 декабря подписала спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

В состав палаты входят депутаты регионального и муниципального уровней, по два представителя от каждого региона. Иван Гладких вошёл в представительный орган по квоте правительства Алтайского края, то есть от исполнительной власти. От законодательной в составе палаты работает депутат АКЗС, член Генсовета «Единой России» Алексей Кривенко.

«В этом году Палате молодых законодателей исполнилось 10 лет. Среди приоритетов её развития спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала совершенствование законодательства в сфере молодёжной политики, разработку мер поддержки молодых учёных и специалистов, развитие молодёжного предпринимательства. Будем вместе с коллегами по всей стране двигаться в этом направлении», — отметил Иван Гладких.

Палату создали в 2012 году по инициативе Матвиенко. Задача органа — дать молодым депутатам возможность реализовывать на федеральном уровне региональные инициативы. А также участвовать в подготовке рекомендаций и предложений по законодательному обеспечению прав, свобод и интересов граждан, в разработке и экспертизе законопроектов.