Алтайский коммунист предложил «снова сменить пол» Алёшиной из-за переименования площади Октября

Лидер партии «Коммунисты России» в Алтайском крае Сергей Матасов в своём Telegram-канале ответил главе реготделения партии «Гражданская инициатива» Юлии Алёшиной на предложение сменить название площади.

Ранее политик-трансгендер Алёшина выступила с инициативой переименовать площадь Октября в площадь Евдокимова, чтобы увековечить память бывшего губернатора региона Михаила Евдокимова. При этом она предположила, что коммунисты могут выразить протест, поскольку «площадь Октября — это символ их былой власти».

Ответ коммунистов не заставил себя долго ждать. Матасов заявил, что в его партии «очень возмутились варварским предложением».

«С одной стороны, мы нисколько не умаляем вклад Михаила Евдокимова в российскую культуру, его большую работу на благо Алтайского края, чтим его память. Поэтому считаем, что для площади его имени нужно выбрать другое место. Возможно, в новых районах Барнаула. Или переименовать площадь Сахарова, который не имеет никакого отношения к Алтайскому краю, а площадь назвали его именем в угоду политической моде демократов того времени. Добавлю, раз Юлия Алёшина хочет сменить название площади, то мы рекомендуем ей снова сменить пол и вернуться в свою изначальную гендерную роль», — написал лидер алтайских комроссов.

Напомним, изначально площадь Октября носила название площади клуба Меланжевого комбината, а в 1953 году была переименована в площадь Сталина. После развенчания культа личности вождя в 1956 году появилось современное название — площадь Октября.