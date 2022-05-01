«Нет у нас другой судьбы, кроме классовой борьбы». В Барнауле прошел торжественный митинг КПРФ в честь Первомая
Региональное отделение партии заняло площадку в сквере имени Германа Титова
Алтайское отделение КПРФ проводит торжественный митинг в честь для солидарности всех трудящихся. Как сообщает пресс-служба крайкома партии, отмечающие 1 Мая члены партии и люди собрались в Барнауле в сквере имени Германа Титова.
Перед митингующими уже выступили депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова, депутаты АКЗС от КПРФ Антон Арцибашев, Александр Волобуев, Дмитрий Моисеев.
Прусакова поздравила всех собравшихся и передала поздравления от лидера партии Геннадия Зюганова. После нее первый секретарь Барнаульского городского комитета Анатолий Барсуков зачитал резолюцию митинга.
На видео в Telegram-канале крайкома, собравшиеся скандировали лозунг: «Нет у нас другой судьбы, кроме классовой борьбы!».