«Нет у нас другой судьбы, кроме классовой борьбы». В Барнауле прошел торжественный митинг КПРФ в честь Первомая

Алтайское отделение КПРФ проводит торжественный митинг в честь для солидарности всех трудящихся. Как сообщает пресс-служба крайкома партии, отмечающие 1 Мая члены партии и люди собрались в Барнауле в сквере имени Германа Титова.

Перед митингующими уже выступили депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова, депутаты АКЗС от КПРФ Антон Арцибашев, Александр Волобуев, Дмитрий Моисеев.

Прусакова поздравила всех собравшихся и передала поздравления от лидера партии Геннадия Зюганова. После нее первый секретарь Барнаульского городского комитета Анатолий Барсуков зачитал резолюцию митинга.

На видео в Telegram-канале крайкома, собравшиеся скандировали лозунг: «Нет у нас другой судьбы, кроме классовой борьбы!».