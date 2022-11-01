Алтайский политтехнолог Клюзов стал вице-губернатором в Новосибирской области

Известный политтехнолог, уроженец Алтайского края Андрей Клюзов назначен зампредседателя правительства — министром региональной политики Новосибирской области. Решение принял губернатор Андрей Травников, пишет «Коммерсант».

Ранее Минрегионполитики возглавлял Игорь Яковлев — он занял этот пост в 2016 году, в 2020 году также стал заместителем председателя правительства Новосибирской области. Известно, что Яковлев продолжит работу в правительстве Новосибирской области в должности замгубернатора.

Ранее предполагалось, что Андрей Клюзов будет отвечать за новую избирательную кампанию губернатора Травникова в 2023 году. Последним местом работы Клюзова была Томская область, где он отвечал за кампанию врио главы региона Владимира Мазура. На выборах в сентябре Мазур набрал почти 85% голосов.

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Политика Известный политтехнолог из Алтайского края может усилить команду новосибирского губернатора

Андрей Клюзов родился в 1977 году. Окончил Алтайский госуниверситет по специальности «социальная психология». Начинал карьерный путь с поста консультанта аналитического управления в администрации Алтайского края. В 2010 году он возглавил региональный исполком «Единой России». В 2012 году Клюзов получил повышение: стал руководителем департамента избирательных технологий в Центральном исполнительном комитете в Москве. В 2015 году политтехнолог отвечал за масштабную избирательную кампании в Новосибирской области — выборы в Горсовет и Заксобрание. Через год на выборах в Госдуму Клюзов координировал группу регионов в СФО. Затем он вернулся на позицию руководителя исполкома ЕР в Алтайском крае. Ушёл оттуда в 2018 году после выборов губернатора. Победу одержал Виктор Томенко с результатом 53,6% голосов.

После увольнения партийный функционер выступил в СМИ с критическими заявлениями о деятельности команды нового главы региона. В 2019-м Клюзов стал руководителем исполкома ЕР в Республике Алтай, которую осенью того же года официально возглавил Олег Хорохордин, выигравший губернаторские выборы.