Алтайское управление печати занялось опровержением фейков о ситуации на Украине

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края начало публиковать информацию о фейках, которые стали распространяться в связи с российской спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины. На сайте ведомства появился раздел, в котором публикуются подтверждения или опровержения различных инфоповодов, появляющихся в Сети.

«Волна фейков захватила интернет. Иностранные соцсети Facebook, YouTube и Instagram открыто ведут информационную войну с Россией, за деньги с пометкой „реклама“ продвигается дезинформация о бомбардировках жилых кварталов российскими военными, об акциях протеста в России, о крахе экономики, призывы к свержению власти и т.д. Не ведитесь на панику, фейки, непроверенные слухи, доверяйте только официальным источникам», — пишут в ведомстве.

На данный момент на странице появилось два подтверждения, касательно последствий отключения SWIFT и прилёта американских блогеров в Польшу, и одно опровержение — о том, что российской ракетой якобы был атакован центр Харькова.