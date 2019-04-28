Американцы назвали способ помирить Россию и США

После очередной встречи лидеров России и Китая, которую Владимир Путин и Си Цзиньпин назвали продуктивной, американская пресса задумалась о том, как помирить Москву и Вашингтон, сообщает Regnum.

The National Interest выразило опасения по поводу возникновения мощного военно-политического союза РФ и КНР.

Чтобы не дать этому произойти, американские власти должны наладить отношения с Россией.

Они выразили уверенность, что Путин с большим желанием будет сближаться с Европой, чем с Пекином, если пойти ему навстречу и сделать ряд взаимных уступок.

В первую очередь следует отменить санкции, пишут журналисты. Следующим шагом они видят признание Крыма взамен на отказ поддержки Донбасса.

Эти меры создадут благоприятную атмосферу для дальнейшего сближения, гласит текст публикации.