Американский дипломат из чёрного списка приедет в Москву на переговоры

МИД России подтвердил, что 11-13 октября заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибудет в Москву для переговоров, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале. Ранее Нуланд было отказано в российской визе из-за антиамериканских санкций.

Замгоссекретаря в Москве встретится с ведущими российскими политиками, с которыми обсудит региональные и глобальные вопросы. После российской столицы Нуланд посетит Бейрут и Лондон.

В мае 2019 года Нуланд было отказано в российской визе. В МИД России заявили, что дипломат внесена в чёрный список, составленный Москвой в ответ на американские санкции.

В конце сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что вопрос о выдаче въездной визы в Россию Нуланд на тот момент прорабатывался. 25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД РФ и Госдеп США готовят целый ряд контактов по поводу возможного визита Нуланд.

Ранее сообщалось, что сенаторы США просят выслать из страны 300 российских дипломатов, поскольку Москва не даёт расширить представительство США в России.