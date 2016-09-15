Американский телеведущий по ошибке заявил о смерти Клинтон в прямом эфире

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На телеканале ABC7 в США ведущий Джо Торрес во время прямого эфира случайно объявил о смерти кандидата в президенты страны демократа Хиллари Клинтон.

Запись фрагмента новостного выпуска опубликовали на портале Mediaite.

На официальном сайте канала ABC7 сведения о таком сообщении отсутствуют.

Ведущий начал эфир со слов: "Начнем со срочной новости о смерти Хиллари Клинтон". Но потом Торрес сообщил, что у бывшего госсекретаря диагностировали пневмонию.

Вопрос о здоровье Клинтон обострился после того, как политику стало плохо на траурной церемонии в память о событиях 11 сентября.

Некоторые СМИ предположили, что Клинтон в предвыборной гонке могут заменить такие демократы, как вице-президент США Джо Байден или сенатор Берни Сандерс, который в июле поддержал кандидатуру Клинтон и сошел с дистанции.