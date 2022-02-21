Американский журналист: российское командование готово дать приказ о вторжении на Украину

У США есть разведывательные данные о том, что российское командование получило приказ начать «вторжение» на Украину. Об этом заявил корреспондент американского телеканала CBS News по национальной безопасности Дэвид Мартин.

По его словам, командирам на местах поставлена задача разработать конкретные манёвры в своих секторах поля боя.

«Разведка указывает, что они делают всё, что сделали бы американские командиры, получив приказ действовать», — сказал репортёр.

Ранее посольство США в России предупредило американцев об угрозе атак на общественные места в крупнейших городах России и у границы с Украиной. Об этом сообщается на сайте миссии. В частности, в диппредставительстве со ссылкой на сообщения СМИ не исключили нападений на торговые центры и станции метро в Москве и Санкт-Петербурге.