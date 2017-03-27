Ангела Меркель лично пригласила Иванку Трамп на саммит "женской двадцатки"

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Канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Америку лично пригласила Иванку Трамп на саммит "женской двадцатки", пишет "Интерфакс".

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Отметим, что мероприятие запланировано в Берлине на апрель. Дочь Дональда Трампа, в свою очередь, ответила на это приглашение согласием.

На апрельском саммите планируют обсудить проблемы участия женщин в экономических и общественных процессах в странах "двадцатки".