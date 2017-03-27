Ангела Меркель лично пригласила Иванку Трамп на саммит "женской двадцатки"
Саммит "женской двадцатки" пройдет в Германии в апреле
27 марта 2017, 13:24
Фото: newsneck.com
Канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Америку лично пригласила Иванку Трамп на саммит "женской двадцатки", пишет "Интерфакс".
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Отметим, что мероприятие запланировано в Берлине на апрель. Дочь Дональда Трампа, в свою очередь, ответила на это приглашение согласием.
На апрельском саммите планируют обсудить проблемы участия женщин в экономических и общественных процессах в странах "двадцатки".
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