Армия США приведена в боевую готовность

Войска США приготовились к войне

18 сентября 2019, 07:46, Илья Звягинцев

Вице-президент США Майк Пенс рассказал о том, что войска страны приведены в боевую готовность, сообщает Lenta.ru

Американская сторона пошла на этот шаг после атаки на нефтебазы в Саудовской Аравии. 

Госсекретарь США отправился в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить ситуацию с нападением. В это же время план действий обдумывает президент Дональд Трамп. 

Нападения были совершены на НПЗ Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс, расположенный к востоку от столицы Эр-Рияда. 

Нефтяные объекты подверглись атаке дронов в Саудовской Аравии

Нефтяные объекты подверглись атаке дронов в Саудовской Аравии

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