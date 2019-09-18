Армия США приведена в боевую готовность
Войска США приготовились к войне
18 сентября 2019, 07:46, Илья Звягинцев
Вице-президент США Майк Пенс рассказал о том, что войска страны приведены в боевую готовность, сообщает Lenta.ru.
Американская сторона пошла на этот шаг после атаки на нефтебазы в Саудовской Аравии.
Госсекретарь США отправился в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить ситуацию с нападением. В это же время план действий обдумывает президент Дональд Трамп.
Нападения были совершены на НПЗ Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс, расположенный к востоку от столицы Эр-Рияда.
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