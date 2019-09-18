Армия США приведена в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс рассказал о том, что войска страны приведены в боевую готовность, сообщает Lenta.ru.

Американская сторона пошла на этот шаг после атаки на нефтебазы в Саудовской Аравии.

Госсекретарь США отправился в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить ситуацию с нападением. В это же время план действий обдумывает президент Дональд Трамп.

Нападения были совершены на НПЗ Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс, расположенный к востоку от столицы Эр-Рияда.