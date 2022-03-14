Австралия ввела санкции в отношении 33 российских бизнесменов
В заявлении правительства страны сказано, что под санкции попали люди, которые «накопили огромное личное состояние»
14 марта 2022, 06:38, Илья Звягинцев
Власти Австралии ввели санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Правительство Австралии сегодня объявило свежие санкции в отношении 33 российских олигархов, известных бизнесменов и их непосредственных членов семей», — заявил руководитель МИД страны Марис Пейн.
В официальном заявлении правительства страны сказано, что ограничения ввели в отношении тех людей, которые «накопили огромное личное состояние», а также имеют стратегическое влияние для России.
Ранее сообщалось, что власти США в рамках очередного пакета санкций ввели запрет на ввоз в Россию ряда товаров.
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