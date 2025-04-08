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Алтайское Минобрнауки проконтролирует замену баннера ко Дню Победы с шестипалым солдатом

Скоро на месте возмутившего барнаульцев изображения установят ранее согласованный баннер

08 апреля 2025, 19:58, ИА Амител

Баннер на здании Министерства образования и науки Алтайского края / Фото: Вадим Чутчев / "ВКонтакте"
Баннер на здании Министерства образования и науки Алтайского края / Фото: Вадим Чутчев / "ВКонтакте"

Минобрнауки Алтайского края проконтролирует замену баннера ко Дню Победы, сгенерированного с помощью нейросети. Об этом сообщили в самом министерстве.

При оформлении заказа алтайское Министерство образования и науки сформировало техническое задание и выдало рекомендации по использованию брендбука, предложенного федеральным оргкомитетом по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Великой Победы.

"В результате технической ошибки и утраты исполнителем утвержденного эскиза заказчику исполнителем предоставлено и размещено на здании альтернативное изделие. Подрядчику была направлена соответствующая претензия, баннер демонтирован подрядчиком.

Отмечается, что в скором времени на месте сгенерированного нейросетью изображения с шестипалым солдатом установят ранее согласованный баннер.

Напомним, ранее изображение возмутило жителя Барнаула. Он упрекнул разработчиков проекта в исторической неточности и предположил, что иллюстрация сгенерирована искусственным интеллектом. В частности, странной ему показалась форма бойцов, на которой вместо погон, орденов и медалей изображены размытые красные точки. То же касается и Знамени Победы. Многие также заметили на руке одного из изображенных на баннере солдат шесть пальцев.

Барнаул

Комментарии 13

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Гость

22:15:03 08-04-2025

За чей счёт?

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Гость

00:28:29 09-04-2025

Да уж, обделались.

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Гость

07:31:16 09-04-2025

Очень слабое "объяснение". Даже тут нормально сочинить не могут.

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Гость

07:58:59 09-04-2025

"утраты исполнителем утвержденного эскиза" Так и говорите не было никакого утвержденного эскиза. Вы просто НЕ РАБОТАЕТЕ! Вы дармоеды! За вас все делают другие люди, а у вы даже не можете оторвать свою...от стула.

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Гость

08:45:04 09-04-2025

так себе получилось, конечно, но трагедию разгонять не нужно.
увидели - исправили.
хорошо, что через новости коммуникация есть.

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Гость

13:21:15 09-04-2025

Гость (08:45:04 09-04-2025) так себе получилось, конечно, но трагедию разгонять не нужно... Как знать, людей и за меньшее привлекали по статье за дискредитацию армии. А тут сам министр образования наверняка согласовал. Уровень???

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гость

08:50:00 09-04-2025

Это что же за "исполнитель" такой, который теряет эскиз? Ответственный!!! Именно с такими просто ОБЯЗАНЫ чиновники заключать договора и на них тратить бюджетные деньги. В список недобросовестных исполнителей надо вносить таких и выкидывать из возможных участников получения гос.заказов. Да еще и штраф влупить в десятикратном размере.

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Гость

09:00:06 09-04-2025

Диалог: - где картинка для распечатки? - хз, сказали любую брать, чтобы улыбались. -А война какая?
- хз, вроде не с Наполеоном, точно. Чтобы гусар не было.

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Гость

10:53:07 09-04-2025

Киса я хочу спросить Вас как художник художника, Вы рисовать умеете?

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Гость

11:53:29 09-04-2025

да никакого эскиза и не было! никто в глаза не видел не эскиз, не тех задание. Всё слепили, как всегда, ан не вышло!

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гость

13:23:29 09-04-2025

Гость (11:53:29 09-04-2025) да никакого эскиза и не было! никто в глаза не видел не эски... У Вас в министерстве все так делается от одного места?

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Гость

15:35:39 09-04-2025

У Вас в министерстве все так делается от одного места? Да разве ж это первый случай ? Посмотрите на мероприятия проводимые чиновниками за голову берёшься .



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читатель

17:37:24 09-04-2025

Как же они "минобучают "и главное чему, если даже в таком плакатном деле опозорились.

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