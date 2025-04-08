Алтайское Минобрнауки проконтролирует замену баннера ко Дню Победы с шестипалым солдатом

Скоро на месте возмутившего барнаульцев изображения установят ранее согласованный баннер

08 апреля 2025, 19:58, ИА Амител

Баннер на здании Министерства образования и науки Алтайского края / Фото: Вадим Чутчев / "ВКонтакте"

Минобрнауки Алтайского края проконтролирует замену баннера ко Дню Победы, сгенерированного с помощью нейросети. Об этом сообщили в самом министерстве.

При оформлении заказа алтайское Министерство образования и науки сформировало техническое задание и выдало рекомендации по использованию брендбука, предложенного федеральным оргкомитетом по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Великой Победы.

"В результате технической ошибки и утраты исполнителем утвержденного эскиза заказчику исполнителем предоставлено и размещено на здании альтернативное изделие. Подрядчику была направлена соответствующая претензия, баннер демонтирован подрядчиком.

Отмечается, что в скором времени на месте сгенерированного нейросетью изображения с шестипалым солдатом установят ранее согласованный баннер.

Напомним, ранее изображение возмутило жителя Барнаула. Он упрекнул разработчиков проекта в исторической неточности и предположил, что иллюстрация сгенерирована искусственным интеллектом. В частности, странной ему показалась форма бойцов, на которой вместо погон, орденов и медалей изображены размытые красные точки. То же касается и Знамени Победы. Многие также заметили на руке одного из изображенных на баннере солдат шесть пальцев.