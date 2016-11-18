Барак Обама назвал Россию военной сверхдержавой

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Президент США Барак Обама заявил на встрече с Ангелой Меркель в Берлине, что Россия является военной сверхдержавой, пишет ТАСС.

"Россия – это важная страна, это военная сверхдержава, у нее есть влияние в регионе и в мире", – сказал глава американского государства.

Между тем он отметил, что его подход к России остается таким же, как и в первые дни его президентства. Обама также признал, что между этими двумя странами есть разногласия по нескольким вопросам мировой политики. Речь идет о ситуации на Украине.