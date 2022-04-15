Депутаты «Единой России» станут кураторами общественных территорий, участвующих в голосовании по благоустройству. Об этом рассказала заместитель секретаря Барнаульского местного отделения «Единой России», председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич во время пресс-конференции, посвящённой старту Всероссийского голосования за объекты благоустройства в 2023 году.

В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» с 15 апреля по 30 мая на федеральной платформе za.gorodsreda.ru состоится Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. Парки, скверы и зелёные зоны, которые наберут наибольшее число голосов, планируют благоустроить по национальному проекту уже в следующем году.

Как отметила Галина Буевич, местные жители, начиная с 14 лет, сами выбирают территории, которые необходимо благоустроить в первую очередь. Задача депутатского корпуса — быть посредниками между администрацией Барнаула и горожанами.

«По просьбам барнаульцев депутаты „Единой России“ ежегодно берут кураторство над конкретными проектами — будь это ремонт дорог, инженерных сетей, дворов или общественных территорий. За все пять лет работы нашего созыва в городской думе опыт депутатов „Единой России“ показал, что такая практика положительно сказывается на конечном результате. От ежедневного контроля выигрывают все: барнаульцы могут обратиться к своему депутату с любым вопросом — от разъяснений о том, как принять участие в голосовании, до подачи сигнала о нестыковках в реализации проекта, — депутаты же оперативно связываются с профильным комитетом городской администрации и подрядными организациями. Как итог — год от года Барнаул получает всё больше современных и комфортных точек притяжения для отдыха жителей и гостей города», — отметила Галина Буевич.

На федеральной платформе для голосования барнаульцы должны выбрать одну общественную территорию из 37 предложенных. Все объекты для голосования определяются относительно адреса проживания, который будет указан при регистрации. Список пространств был составлен администрациями района и горожанами. За каждой территорией закреплён и свой депутат-единоросс.

«Для удобства каждого жителя краевой столицы в этом году мы закрепили 17 депутатов за всеми 37 территориями, участвующими в голосовании», — сообщила председатель гордумы.

Курировать территории будут: Галина Буевич, Сергей Струченко, Вячеслав Перерядов, Людмила Ананьина, Светлана Бочкова, Дмитрий Абалымов, Евгений Барсуков, Дмитрий Ильиных, Валерий Касплер, Алексей Меркулов, Евгений Носенко, Марина Понкрашева, Роман Репа, Юрий Ряполов, Андрей Солодилов, Виктор Юдин и Кристина Юстус.

Кроме того, на федеральной платформе пройдёт голосование за дизайн-проекты второго этапа благоустройства парка «Юбилейный».