Барнаульские депутаты начали подавать заявки на предварительное голосование «Единой России»

В сентябре в краевой столице пройдут выборы депутатов Барнаульской городской Думы VIII созыва. Накануне выборов «Единая Россия» проводит предварительное голосование, предоставляя возможность жителям самим решать, кто пойдёт на выборы от их территории.

По примеру руководителя фракции «Единая Россия» в городской думе Вячеслава Перерядова о своём намерении участвовать в предварительном голосовании партии заявили председатель комитета по социальной политике БГД Марина Понкрашева и председатель комитета по законности и местному самоуправлению БГД Иван Огнев.

По мнению Марины Понкрашевой, партийная процедура даёт возможность барнаульцам уже на первом этапе — этапе формирования списка кандидатов — влиять на формирование представительного органа.

«Мы входим в новый избирательный цикл. В партии «Единая Россия» предварительное голосование — это обязательная процедура, которую необходимо пройти. Я выбрала для себя Железнодорожный район. Здесь живу, здесь начинала работать учителем в гимназии № 42 и продолжаю работать в качестве депутата. Это мой родной район, который хочется сделать ещё лучше и краше. Отмечу, за 10 лет моей депутатской деятельности мы реализовали много интересных проектов, однако у нас есть ещё ряд социальных проектов и инициатив, которые хотелось бы воплотить, — сказала председатель комитета по социальной политике гордумы.

Поддерживает процедуру предварительного голосования и Иван Огнев, который планирует заручившись поддержкой избирателей пойти на выборы в городскую думу по Ленинскому району.

«Я вырос в Ленинском районе Барнаула. Здесь живут мои друзья и родные. Здесь я работаю в качестве депутата на благо города уже два созыва. Поэтому и выбрал для себя округ № 12. Буду двигаться по любимому Ленинскому району, которому в этом году исполняется 50 лет со дня образования. Работа на благо города и его жителей — это очень ответственная задача. Одному это не по плечу, а вместе с командой „Единой России“, которую в Барнауле возглавляет глава города, секретарь городского отделения Вячеслав Франк, у нас всё получится. Я в этом уверен», — подчеркнул единоросс.

Напомним, процедуру предварительного голосования проводит только одна парламентская партия — «Единая Россия». Документы для участия уже подали свыше 130 барнаульцев. Это работающая молодёжь, инженеры, медицинские работники, учителя, военные и другие.

Подать документы для участия в предварительном голосовании можно по будням с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Ползунова, 26, 3 этаж, кабинет № 310. Приём документов продлится по 28 апреля.

Регистрация избирателей будет проходить с 18 апреля по 27 мая в интеграции с сайтом «Госуслуги». Само голосование пройдёт в электронном формате с 23 по 29 мая на сайте pg.er.ru. Итоги партийцы подведут 31 мая.