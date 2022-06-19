Барнаульские депутаты попросили АКЗС запретить продажу алкоголя два раза в год

17 июня на заседании Барнаульской гордумы депутаты приняли решение обратиться в Алтайское Заксобрание с инициативой ввести запрет на продажу алкоголя на территории всего региона в День Победы и День города (в каждом муниципалитете это своя дата). Когда точно АКЗС рассмотрит данное предложение, неизвестно, возможно, это произойдёт в конце августа. В таком случае День города в Барнауле, который по традиции отмечают в сентябре, может пройти уже по новым правилам.

Анализ законодательства других регионов показывает, что в 52 субъектах РФ введены ограничения розничной продажи алкогольной продукции в определённые дни, отмечают в Барнаульской гордуме. Например, аналогичный запрет действует в Кемеровской области, Республике Алтай, Тюменской области и др. Ранее предложение запретить розничную продажу алкоголя на территории муниципалитетов в периоды празднования Дня победы и Дня города поддержали все города Алтайского края. Речь идёт о поправках в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края».

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Общество Магазинам запретили продавать алкоголь на День города в Барнауле

По мнению депутатов БГД, единый региональный запрет на розничную продажу спиртного в определённые дни обеспечит общественный порядок во время проведения праздничных массовых мероприятий, а также безопасность граждан. Депутаты Барнаульской гордумы единогласно поддержали данное решение на вчерашнем заседании.

Отметим, несмотря на то, что сейчас запрет на розничную продажу алкоголя носит рекомендательный характер, никто из крупных сетевых ретейлеров данный пункт не нарушает, а сами праздники, например, День города в Барнауле, уже давно обходятся без каких-либо инцидентов. Кроме того, нововведение, предлагаемое БГД, никак не скажется на продажах спиртного в праздничные дни в кафе, барах и ресторанах. Здесь купить алкоголь на законных основаниях сможет любой совершеннолетний житель.