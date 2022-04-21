Барнаульские единороссы провели экологическую акцию в парке имени Ленина

На протяжении нескольких часов барнаульцы единой командой наводили порядок в одном из любимых мест для прогулок в Индустриальном районе — в парке имени Ленина. В акции приняли участие активисты Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии», представители студенческих волонтёрских отрядов, депутаты Молодёжного парламента города, сотрудники соседнего Парка спорта Алексея Смертина и неравнодушные к экологии жители соседних микрорайонов.

Председатель общественного совета партийного проекта «Чистая страна», депутат Барнаульской гордумы Кристина Юстус отметила, что традиция уборки парка имени Ленина не нова: барнаульцы на протяжении 10 лет выходят на весенние субботники в разное время, однако впервые власти, депутаты и горожане решили объединить усилия и организовать масштабную экологическую акцию.

«В разное время мы здесь организовывали весенние субботники и с Союзом пенсионеров Барнаула, и с предпринимателями, но впервые мы с депутатами по Индустриальному району, а также с администрацией района и большой командой партии „Единая Россия“, общественниками и местными жителями решили вместе убрать большую территорию парка. Ведь когда разом, приложив максимум возможных усилий, наведёшь порядок, то и поддерживать его потом в разы проще. А мусора здесь, к сожалению, накапливается в период с осени по весну достаточно. Здорово, что сегодня нас всех объединила „Единая Россия“, чтобы навести порядок в нашем общем доме — Барнауле», — рассказала Кристина Юстус.

Поддержал коллег и депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Являясь одним из организаторов масштабной экоакции, краевой депутат приобрёл мешки для сбора мусора, обеспечил питьевой водой всех участников акции.

Многочасовое экологическое мероприятие нашло отклик в сердцах свыше 500 человек. Как рассказывают участники акции, они узнали о проведении масштабного субботника из социальных сетей депутатов и местных СМИ. Все они наводили порядок, начиная от микрорайона Невский до улицы Ленинградской, и от парка «Лесная сказка» до улицы Антона Петрова.

«Для нас субботники стали доброй традицией: мы вместе с депутатами от „Единой России“, студенческими отрядами и молодёжными организациями приводим в порядок родную для нас территорию. Утром на субботник вышло около 20 молодогвардейцев, которые проживают рядом с парком имени Ленина. Мы всегда участвовали и будем продолжать участвовать в экологических акциях», — рассказала заместитель руководителя Алтайского реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Наина Абашина.

По уточнению районной администрации, в ближайшие дни силами управляющих компаний весь собранный мусор будет вывезен из территории парка.