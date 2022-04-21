Барнаульский пивоваренный завод направил гуманитарный груз российским солдатам

45 коробок гуманитарного груза для военнослужащих, участвующих в специальной операции, собрали сотрудники Барнаульского пивоваренного завода в рамках народной акции «Подарок солдату».

Средства гигиены, продукты питания и сладости, предметы первой необходимости, а главное — частичку своей души, направили ребятам, участвующим в спецоперации, работники завода, при непосредственном участии маленьких членов своих семей.

«Наш завод участвует второй раз в акции по сбору подарков для солдат, участвующих в специальной операции — это дань их гражданскому подвигу, их вкладу в защиту мирных жителей. Инициатива акции по сбору подарков принадлежала председателю профсоюзного комитета нашего предприятия — Ларисе Алексеевне Сотниковой, а мы данную инициативу поддержали с благодарностью к ребятам, участвующим в военных действиях. Очень приятно было видеть энтузиазм заводчан, с которым они приносили подарки для ребят, ведь это демонстрирует то, насколько небезразлична людям та ситуация, которая сейчас происходит на Украине», — рассказал Андрей Солодилов, председатель совета директоров ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», депутат Барнаульской городской Думы.

Он особенно отметил инициативу подрастающего поколения — детей сотрудников завода: в каждую коробку организаторы вложили детский рисунок с пожеланиями каждому солдату здоровья, победы и мирного неба над головой.