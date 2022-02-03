Байден: американские военные ликвидировали главу ИГИЛ

Американские военные ликвидировали главу террористической организации “Исламское государство” (запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, заявил президент США Джо Байден. Все участники спецоперации вернулись живыми.

“Прошлой ночью по моему приказу военные США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, направленную на защиту американского народа и наших союзников, а также на то, чтобы сделать мир более безопасным местом”, — говорится в заявлении главы государства.

The New York Times пишет, что трёхэтажный дом, где находился глава ИГ, получил серьёзные повреждения. Вероятнее всего, Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши совершил самоподрыв. В операции, по данным издания, участвовали два десятка спецназовцев, военные вертолёты и дроны.