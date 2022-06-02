Байден: на Западе обсуждают возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной

На Западе обсуждается возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от неё, заявил президент США Джо Байден. По его словам, американское руководство с союзниками ищет способы сдержать растущие на фоне спецоперации РФ и антироссийских санкций цены на топливо.

«Идут активные размышления, что можно сделать, может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — цитирует американского лидера РИА Новости.

В конце мая страны Евросоюза согласовали частичный запрет на импорт российской нефти. Как тогда заявил глава Евросовета Шарль Мишель, эмбарго покроет более двух третьих импорта нефти из РФ.