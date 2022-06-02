Байден: на Западе обсуждают возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной
По словам американского президента, по этому вопросу сейчас идут «активные размышления»
2 июня 2022, 09:10, Никита Черников
На Западе обсуждается возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от неё, заявил президент США Джо Байден. По его словам, американское руководство с союзниками ищет способы сдержать растущие на фоне спецоперации РФ и антироссийских санкций цены на топливо.
«Идут активные размышления, что можно сделать, может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — цитирует американского лидера РИА Новости.
В конце мая страны Евросоюза согласовали частичный запрет на импорт российской нефти. Как тогда заявил глава Евросовета Шарль Мишель, эмбарго покроет более двух третьих импорта нефти из РФ.
Комментарии
Новости партнеров