Байден подписал указ о санкциях после признания ДНР и ЛНР

Президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России. Причиной стало признание Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что это не тот же самый пакет санкций, который готовился на случай вторжения России на Украину. По словам американского президента, признание Россией ДНР и ЛНР противоречит Минским соглашениям, а также угрожают миру и стабильности Украины.

Указ о санкциях подразумевает запрет на экспорт и продажу товаров, а также запрет за финансовую деятельность в Луганской и Донецкой народных республиках. Указ предоставляет администрации США полномочия вводить санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в ДНР и ЛНР, и представителей руководства работающих там организаций. Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Напомним, о признании независимости ДНР и ЛНР объявил Владимир Путин в своём обращении к россиянам.