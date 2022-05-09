Байден подписал закон о поставках оружия Украине по ленд-лизу

Президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза. Об этом сообщила помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес, передает ТАСС.

Закон носит название «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине». Документ был внесен на рассмотрение еще 19 января, а 29 апреля его одобрила палата представителей Конгресса.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Донбасса.

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что решение Конгресса США о ленд-лизе для Украины загонит Киев в долговую яму. Он также добавил, что будущие поколения украинцев будут расплачиваться за боеприпасы, технику и продовольствие, которые США поставят Киеву.