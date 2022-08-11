Байден пообещал спасти экономику США от улучшения

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме призвал конгресс принять закон о снижении инфляции, а затем заявил о недопустимости улучшения экономической ситуации в стране.

«Это самое последовательное, что может сделать конгресс, чтобы сохранить наш прогресс в вопросе инфляции от улучшения», — приводятся слова Байдена в Telegram-канале «Лента дня».

После этого Байден однако быстро понял, что ошибся, и исправился на нужное слово: «от ухудшения».

1 августа Джо Байден заявил о готовности обсудить с Россией контроль над вооружением.