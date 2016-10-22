Байден признался, что если бы учился в школе с Трампом, то побил бы его
Трамп уверен, что ему все сойдет с рук, считает Байден
22 октября 2016, 11:01
Фото: voicesevas.ru
Вице-президент США Джозеф Байден признался, что если бы учился с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом в одном классе, то побил бы его, пишет "Российская газета".
"Журналисты часто спрашивают меня, не хотел бы я провести с ним дебаты. Нет, я хотел бы, чтобы я был в школе, тогда я бы отвел его за спортивный зал. Вот чего я хочу", - сказал Джозеф Байден.
Кроме того, он считает то, что делает Трамп "посягательство сексуального характера". По его мнению, миллиардер считает, что ему все дозволено.
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