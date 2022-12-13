Год кролика

Байден рассказал, отправляют ли США солдат на Украину

По словам президента, страна тратит на помощь Киеву миллиарды долларов

13 декабря 2022, 09:15, Никита Черников

Журналисты поинтересовались у президента США Джо Байдена, отправляют ли Штаты военнослужащих на Украину. Глава государства ответил отрицательно.

«Нет. Мы отправляем материальные средства, как и раньше, на миллиарды долларов», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о возможности дополнительной мобилизации.

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