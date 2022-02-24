Байден созвал заседание Совбеза для обсуждения ситуации на Украине

Президент США Джо Байден созвал заседание совета по национальной безопасности для обсуждения ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чиновника американской администрации.

“Президент Байден созвал заседание совета по национальной безопасности сегодня утром в ситуационной комнате, чтобы обсудить последние события на Украине”, — цитирует чиновника корреспондент CNN Кевин Липтак.

В графике Байдена также значатся участие в виртуальной встрече “большой семёрки” и публичное выступление, в котором он намерен объявить о новых санкциях против России.