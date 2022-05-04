Белорусская армия начала неожиданную проверку сил реагирования

Вооруженные силы Белоруссии начали неожиданную проверку сил реагирования. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны республики.

В рамках проверки вооруженные части должны отработать вопросы приведения в боевую готовность, проведения маршей и выполнения поставленных задач.

Целью проверку, по заявлению Министерства обороны, является «оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций».

Представители ведомства отметили, что подобные учения являются самым эффективным способом обучения вооруженных сил, а также подчеркнули, что учения не представляют угрозы для европейских государств.

Ранее о масштабных военных учениях на востоке страны объявили представители Польши. Жителей страны попросили не публиковать фотографий с колоннами военной техники.