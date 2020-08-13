Белорусские военные начали выбрасывать свою форму и знаки отличия

В Белоруссии бывшие военные начали выбрасывать форму и знаки отличия из-за насилия со стороны спецназовцев во время протестов, сообщает Telegram-канал Mash.

Всего за вечер 12 августа от принадлежности к силовым структурам открестились, по меньшей мере, четыре человека. Один из первых спецназовцев, перешедших на сторону народа, записал видеоролик, в котором объяснил, что "давал присягу своему народу".

"Глядя на то, что происходит в Минске, своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил. И я не могу носить эту форму и хранить ее у себя дома", – заявил автор ролика и выбросил камуфляж в мусорный бак.

Другой участник флешмоба выбросил головной убор в мусорный бак на улице и закрыл его. Он заявил, что белорусского братства спецназа больше нет.

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Еще один бывший военный также напомнил о присяге своему народу и пристыдил всех, кто выполняет приказы белорусских властей подавлять протесты. После этого он взял свою форму и выкинул ее в окно.

Напомним, что протесты в Белоруссии продолжаются уже четвертый день. Граждане выступают против результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Как ранее сообщил amic.ru, в белорусском Гродно во время акции протестов пострадала пятилетняя девочка. Силовики разбили окна автомобиля ее родителей, а после военная техника врезалась в машину.