Без НАТО, без ядерного оружия: Мединский назвал основные принципы возможного соглашения с Украиной

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал, что во время встречи в Стамбуле Украина назвала основные принципы будущего соглашения между странами. Как сообщает РИА Новости, в них вошли отказ Киева от вступления в НАТО, ядерного оружия, размещения иностранных военных баз и контингентов, а также обязательство проводить военные учения с участием иностранных военных сил, в числе которых будет Россия.

«Если эти условия будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована», — сказал Мединский, добавив, что Киев на переговорах в Стамбуле впервые за долгие годы заявил о готовности договариваться с РФ.

Помощник президента РФ добавил, что принципиальная позиция России по Крыму и Донбассу остаётся неизменной.

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Политика МО РФ сокращает боевые действия на киевском и черниговском направлениях после переговоров

Напомним, что 29 марта в Стамбуле прошли очередные переговоры между делегациями России и Украины. По итогам встречи Мединский заявил, что обсуждение ситуации прошло конструктивно, а о предложениях украинской стороны доложат Владимиру Путину. Он подчеркнул, что РФ делает два шага навстречу Киеву по деэскалации конфликта. После этого Министерство обороны РФ решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях.