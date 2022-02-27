Блокировка Херсона и Бердянска. Минобороны РФ рассказало о ходе военной спецоперации

Минобороны РФ провело очередной брифинг по ситуации с военной спецоперацией российских войск. Согласно сообщению ведомства, ВС РФ блокировали Херсон и Бердянск, под контроль взяты Геническ и аэродром Чернобаевка у Херсона, пишет РИА Новости.

Сейчас поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины: 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, “Бук М-1” и “Оса”, 48 радиолокационных станций.

Сбиты 8 боевых самолётов и 7 вертолётов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты “Точка-У”. Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолётов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники.

Также в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие, задержан 471 военнослужащий. Отдельно сообщается, что российские военные зафиксировали удар ВСУ по жилым кварталам населённого пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе в самом городе.

В военном ведомстве добавили, что в течение прошедших суток группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских ВС провела успешные наступательные действия и установила контроль над населёнными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское. Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 километра. Группировка войск ДНР продолжила наступление в направлении Петровское, продвинувшись вперёд ещё на 12 километров. Взяты под контроль Павлополь и Пищевик.