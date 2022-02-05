Bloomberg по ошибке объявил о вторжении России на Украину

Bloomberg выпустил заголовок о вторжении России на Украину, затем удалил его и признал ошибку. Сообщение о совершённой ошибке размещено на сайте агентства.

“Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок “Россия вторгается в Украину” был случайно опубликован сегодня около 4 часов вечера по восточному времени на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удалён, и мы расследуем причину”, — сказано в сообщении.

Новый виток эскалации на востоке Украины продолжается с осени прошлого года, когда несколько западных изданий, в том числе The Washington Post и Politico, сообщили о подготовке Россией военного “вторжения” на Украину. С тех пор Запад обвиняет РФ в нагнетании ситуации, тогда как в Москве отвергают любые обвинения о возможном нападении.