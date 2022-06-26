Bloomberg: Россия находится «в нескольких часах» от дефолта

Россия находится в нескольких часах от дефолта, заявили обозреватели издания Bloomberg, пишет «Лента.ру». Так, в ночь с воскресенья на понедельник истекает льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям.

«Официального заявления не будет, а Россия уже оспаривает неисполнение обязательств, но если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то в понедельник утром произойдет «событие дефолта», — сказано в материале.

Агентство подчеркнуло, что это будет первый дефолт страны по внешнему долгу с 1918 года, когда большевики отказались выплачивать долги Российской империи.

Напомним, что США прекратили действие лицензии №9С, по которой Россия обслуживала госдолг в долларах. Документ утратил силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 по московскому времени).