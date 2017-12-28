Более 50 человек заявили о желании участвовать в президентских выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о том, что 21 партия и 30 самовыдвиженцев намерены участвовать в выборах президента в марте 2018 года.

"Всего с 18 декабря в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, от 51 субъекта - от 21 партии и 30 самовыдвиженцев", - сказала Памфилова.

Шесть партий уже прошли процедуру регистрации уполномоченных представителей, пять кандидатов успели открыть специальные избирательные счета. Один из них - лидер ЛДПР Владимир Жириновский.