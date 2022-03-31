«Более эффективная форма управления». Два новых муниципальных округа создали в Алтайском крае

На сессии АКЗС 31 марта депутаты приняли законы, изменяющие статус двух муниципалитетов в регионе. Муниципальными округами стали Славгород и Суетский район. Решение утвердили большинством голосов. До конца года новых кандидатов на смену своего административно-территориального статуса не ожидается.

Муниципальное образование «город Славгород» с 2011 года по своей организационно-правовой форме является городским округом. В его состав, помимо Славгорода, входят 23 сельских поселения.

«По факту городской округ Славгород — это первый муниципальный округ на территории Алтайского края, который действует уже несколько лет. В сельских населённых пунктах округа работали территориальные подразделения администрации города. Конечно, это решение было нестандартным. Большинство городов Алтайского края пошли по другому пути развития. В федеральный закон о принципах организации местного самоуправления внесены изменения, до 1 января 2025 года наша задача — привести организационно-правовые формы муниципалитетов в соответствие с требованиями федерального закона», — рассказал вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

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При этом Славгород соответствовал статусу округа только по соотношению городского и сельского населения. По двум другим критериям — плотности населения и площади — он не отвечал требованиям федерального закона. Поэтому комитет АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению разработал проект закона, который парламентарии приняли в первом чтении в ходе сессии АКЗС 31 марта. Как отметил Голобородько, переход в статус муниципального округа обеспечит Славгороду дополнительные поступления от упрощённой системы налогообложения и налога на доходы физлиц — порядка 120 млн рублей.

В Суетском районе был запущен другой процесс — объединение всех поселений района в муниципальный округ. Жители всех четырёх сельсоветов (Александровского, Боронского, Верх-Суетского и Нижнесуетского) дали на это согласие. Оно было зафиксировано решением райсовета депутатов. После этого проект краевого закона был принят в двух чтениях на сессии АКЗС.

По словам главы Суетского района Натальи Долговой, организация системы управления в виде муниципального округа поможет выстроить более понятную вертикаль власти, сократить объём отчётности. Благодаря налоговым льготам район дополнительно получит порядка 500 тысяч рублей от упрощённой системы налогообложения. «Плюсы, которые видит для себя район, — улучшение кадровой ситуации, социально-экономического положения. В Суетке считают, что эта форма управления будет более эффективной», — рассказал Денис Голобородько, избранный в АКЗС от этого района.

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Для преобразования предусматривается переходный период (до 1 января 2023 года), в течение которого будут сформированы органы местного самоуправления. Первым начнёт свою работу представительный орган — Собрание депутатов муниципального округа Суетский район, избираемый на пять лет. Выборы состоятся в сентябре этого года. Глава округа будет избираться собранием депутатов по конкурсу. Срок его полномочий составит также пять лет.

Начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин сообщил на сессии, что новых инициатив о получении статуса муниципального округа в регионе не выдвигали. Напомним, ранее были преобразованы в муниципальные округа Залесовский и Чарышский районы.